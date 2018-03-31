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Билялетдинов: моему сыну хорошо в Литве
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Билялетдинов: моему сыну хорошо в Литве 

Чемпионат.com 30 минут назад
Главный тренер «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетдинов рассказал про нынешний клуб сына Динияра.
«Ему хорошо в Литве. Давно он не испытывал такого душевного комфорта. Динияр отказался от зимних предложений и остался в «Тракае» как минимум до лета. В его действия не вмешивается никто, кроме главного тренера. В атакующих действиях команды сын занимает важную роль и он очень рад этому. Ни президент, ни спортивный директор, ни администратор — никто не диктует ему, что делать, как готовиться или играть. Никто не строит козни, не устраивает хитрые комбинации, как в «Рубине». В Литве в этом плане более профессиональный подход», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
Полная версия интервью с Ринатом Билялетдиновым выйдет скоро на «Чемпионате».
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