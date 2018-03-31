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Чемпионат России по футболу. 24-й тур. Расписание, результаты, видео, турнирная таблица
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Чемпионат России по футболу. 24-й тур. Расписание, результаты, видео, турнирная таблица 

Российский стадион 29 минут назад
Фото: Российский стадион
В субботу четырьмя матчами откроется программа 24-го тура чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги.
Заключительные четыре матча тура будут сыграны в воскресенье, 1 апреля.
ЧР по футболу 2017/18. 24-й тур. 31 марта — 1 апреля. Расписание и результаты (время начала матчей указано московское):
31 марта (суббота)
"Амкар" — «Локомотив»
"РЖД Арена" Москва 14:00  Судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Игорь Синер (Омск).
"Ахмат" — «СКА-Хабаровск»
"СК им. С. Билимханова" Грозный 14:00  Судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья — Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).
"Динамо" — «Арсенал»
"Арена Химки" Химки 16:30 Судья — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор — Сергей Зуев (Москва).
"Спартак" — «Тосно»
"Открытие Арена" Москва 19:00  Судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
1 апреля (воскресенье)
"Урал" — "Рубин"
"Центральный" Екатеринбург 14:00  Судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Игорь Панин (Московская область); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).
"Уфа" — "Зенит"
"Нефтяник" Уфа 16:30  Судья — Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи — Андрей Болотенков (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор — Александр Гончар (Сочи).
"Краснодар" — «Анжи»
"Краснодар" Краснодар 19:00  Судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Алексей Спирин (Москва).
"Ростов" — ЦСКА
"Олимп-2" Ростов-на-Дону 19:00  Судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Артем Чистяков (Азов); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).
Турнирная таблица
Команда
В/Н/П  Локомотив
15/4/3  34-15  Спартак
12/8/3  39-24  12/5/5  32-17  Краснодар
12/4/7  35-25  Зенит
10/9/3  31-13  9/7/7  25-25  Арсенал
9/5/9  25-25  6/10/7  25-25  Рубин
7/6/10  23-20  Ростов
6/9/8  20-22  Ахмат
7/5/10  22-30  Динамо
5/9/8  20-21  6/5/12  27-42  Тосно
6/5/12  19-38  Амкар
5/7/10  12-21  СКА-Хабаровск
2/6/15  16-42
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