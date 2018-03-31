Чемпионат России по футболу. 24-й тур. Расписание, результаты, видео, турнирная таблица

В субботу четырьмя матчами откроется программа 24-го тура чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги.

Заключительные четыре матча тура будут сыграны в воскресенье, 1 апреля.

ЧР по футболу 2017/18. 24-й тур. 31 марта — 1 апреля. Расписание и результаты (время начала матчей указано московское):

31 марта (суббота)

"Амкар" — «Локомотив»

"Ахмат" — «СКА-Хабаровск»

"Динамо" — «Арсенал»

1 апреля (воскресенье)

"Краснодар" — «Анжи»

"Ростов" — ЦСКА

Турнирная таблица

Команда

В/Н/П Локомотив

15/4/3 34-15 Спартак

12/8/3 39-24 12/5/5 32-17 Краснодар

12/4/7 35-25 Зенит

10/9/3 31-13 9/7/7 25-25 Арсенал

9/5/9 25-25 6/10/7 25-25 Рубин

7/6/10 23-20 Ростов

6/9/8 20-22 Ахмат

7/5/10 22-30 Динамо

5/9/8 20-21 6/5/12 27-42 Тосно

6/5/12 19-38 Амкар

5/7/10 12-21 СКА-Хабаровск

2/6/15 16-42