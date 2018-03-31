Сергей Балахнин: Если в «Амкаре» согласны сыграть в Москве, почему бы и нет

— У железнодорожников состав куда мощнее, чем у пермяков, даже если не будут играть некоторые сборники. Команда к тому же серьезно мотивирована. Подопечные Юрия Семина действуют с полной отдачей. В прошлом году так же бился «Спартак» , у красно-белых было стремление к чемпионству. Когда конечная цель не за горами, то просто нужно идти вперед во что бы то ни стало. Поэтому «Локомотив» сейчас выглядит цельно. Они заряжены на успех. А вот у «Амкара», напротив, имеются явные игровые проблемы. — Локомотив» проведет гостевой матч с «Амкаром» на своем поле. Как вы к этому относитесь? — Всех тонкостей ситуации не знаю. Поэтому трудно давать однозначную оценку произошедшему. Мне неизвестно до конца, в каком состоянии находится поле в Перми, но ясно, что на «Локомотиве» оно в порядке. Если в «Амкаре» согласны сыграть в Москве, почему бы и нет. С другой стороны, это решение вызывает вопросы, ведь футбол нужен в первую очередь для болельщиков. Вряд ли пермские любители футбола что-то выиграли от этого переноса, — передает слова Балахнина RT. Добавим, что встреча двух команд пройдет 31 марта на поле стадиона «РЖД Арена» в Москве и начнется в 14:00 по московскому времени.