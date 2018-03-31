Эксперт: почти всю первую часть сезона «Спартак» неплохо справлялся и без Зобнина

"Не думаю, что эта проблема настолько серьезная. Не забывайте, что Зобнин пропустил почти всю первую часть сезона из-за серьёзной травмы колена. Тем не менее «Спартак» неплохо справлялся и без него.