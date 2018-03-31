Эксперт: почти всю первую часть сезона «Спартак» неплохо справлялся и без Зобнина 

Бывший тренер сборной России и «Ростова» Сергей Балахнин считает, что без травмированных Джано Ананидзе и Романа Зобнина у "Спартака" не будет серьезных проблем в матче 24-го тура чемпионата России против «Тосно».
"Не думаю, что эта проблема настолько серьезная. Не забывайте, что Зобнин пропустил почти всю первую часть сезона из-за серьёзной травмы колена. Тем не менее «Спартак» неплохо справлялся и без него.
А зимой Георгий Джикия получил аналогичное повреждение. А уж насколько он важен для красно-белых, объяснять не надо. Но команда все равно играет. Этим и радует болельщиков: даже если у них выпадают некоторые футболисты, это не влияет на общую картину. Чемпион в любом случае демонстрирует качественный футбол", — цитирует Балахнина RT.