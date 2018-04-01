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Нестрашил: ради игры вместе с Дацюком стоило ехать в Детройт
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Нестрашил: ради игры вместе с Дацюком стоило ехать в Детройт 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий «Нефтехимика» Андрей Нестрашил вспомнил о периоде своей карьеры, проведенной в «Детройт Ред Уингз», а также отметил класс российского форварда и бывшего одноклубника Павла Дацюка.
"Мне повезло, что в определенный момент, когда в «Детройте» ряд игроков получили травмы, меня вызвали из фарм-клуба. Я смог себя показать и уже к следующему сезону готовился в главной команде, а затем дебютировал в НХЛ. В первое время не мог привыкнуть, что выхожу на лед с такими звездами, как Дацюк и Хенрик Зеттерберг. Но они, несмотря на свой статус, очень благожелательно относились ко мне, всегда поддерживали.
Если в игре или на тренировках что-то не получалось, Павел и Хенрик всегда советовали мне успокоиться и играть в свой хоккей. А свой первый матч в НХЛ я провел на глазах у своего отца, который не мог поверить, что я выхожу на лед вместе с Дацюком и Зеттербергом. Ради одного этого стоило ехать в Детройт, несмотря на то что потом я не смог удержаться в клубе", — цитирует Нестрашила газета «Известия».
Дацюк провел в «Детройте» 15 лет (2001 — 2016), где дважды выиграл Кубок Стэнли. Нестрашил сыграл за «крылья» в сезоне-2014/15.
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