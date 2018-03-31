Современный ЛДС появится в Новосибирске несмотря на новую политику WADA

Новосибирск называют главным претендентом на право проведения чемпионата мира по хоккею среди молодежи 2023 года. Обязательным условием для этого является сооружение в городе современной ледовой арены, чего ждут не дождутся местные болельщики. Однако недавно на горизонте замаячила угроза. WADA (Всемирное антидопинговое агентство) готовит ряд поправок к своему основному документу, которые рискуют лишить Россию возможности принимать международные соревнования. Камнем преткновения может стать тот факт, что в нашей стране до сих пор нет собственного аккредитованного антидопингового агентства.

Животрепещущая тема, будоражащая умы местных любителей хоккея, была затронута на встрече генерального менеджера «Сибири» Кирилла Фастовского с болельщиками, которая прошла в неформальной обстановке в пятницу вечером. Глава новосибирского клуба поспешил успокоить не на шутку переживавшую публику.

— Как обстоит дело со строительством нового ледового дворца спорта? — спросили Фастовского.

— Дело пошло прям очень активно. До конца этого года закончится проектирование, а на начало следующего намечен старт строительства. Прежде чем воткнуть в землю лопату, нужно подготовить достаточно много документации. Это непросто. Но этот процесс, наконец, запущен. Стадион будет располагаться на Горской. Там же, собственно, все начиналось, но потом почему-то закончилось и вот сейчас продолжилось. Все будет к 2023 году. На недавнем совете директоров КХЛ я общался с Владиславом Третьяком (в прошлом легендарный вратарь, а ныне президент Федерации хоккея России, — прим. авт.). Он мне еще раз подтвердил, что все по поводу молодежного чемпионата мира хорошо и что в мае должно быть соответствующее решение ИИХФ (Международная федерация хоккея на льду, — прим. авт.). Боюсь сглазить, но очень надеюсь, что все-таки это произойдет и будет красота красотущая (улыбается).

— Не опасаетесь, что Новосибирск может не получить право проведения молодежного чемпионата мира в свете последних дополнений к кодексу WADA? И появится ли в таком случае в городе новый стадион?