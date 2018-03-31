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«Катюша» по-китайски вызвала восторг пользователей Сети
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«Катюша» по-китайски вызвала восторг пользователей Сети 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Пользователи видеохостинга восхищаются песней в исполнении китайской певицы.
Огромное количество просмотров набрал ролик, в котором китайская певица исполняет русскую песню «Катюша» на конкурсе талантов. В данный момент видео, опубликованное на Youtube, просмотрели более 1,3 миллиона раз.
Певица исполняет известную песню, чередуя русский и китайский язык и жанры исполнения. В начале пару ей составляет рэппер, а заканчивается выступление падением исполнительницы на руки танцоров. Оформлено выступление в стилистике советского времени.
Ролик собрал почти 3 тысячи комментариев. «Какая прелесть!», «Нет слов, чтобы передать мое восхищение», «Товарищи китайцы, вы очень большие молодцы, я такой „Катюши“ не видел в России, какую вы у себя сделали», «Безумно красиво» — вот только некоторые из восхищенных комментариев пользователей.
Между тем, некоторым временем ранее группа немецких активистов и правозащитников, выступающих за объективное отношение к российским спортсменам, спела песню «Катюша» в штаб-квартире Спортивного арбитражного суда в Швейцарии.
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