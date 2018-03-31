Александр Панов: «Говорю молодым ребятам, что моя мечта осуществилась, может получиться и у вас» 

Бывший форвард "Зенита" и сборной России Александр Панов в интервью «СЭ» сообщил об успехах в детской Любительской футбольной лиге, президентом котором он является. Панов мотивирует своих подопечных собственным примером и матчем в Париже, где он забил гол действующим чемпионам мира французам.
— Моя мечта в свое время осуществилась. Я забивал за сборную французам — чемпионам мира. И говорю теперь ребятам, что они тоже так могут. Просто нужно работать. Футбольный путь трудный, пройти его не каждому дано. Футбол — это ведь не по мячу ударить, не финтить. Футбол — это правильно и быстро думать. Понимать позиции, в ситуациях разбираться. Этому и учим в первую очередь. Иначе будут бегать как бестолковые… (Филипп ПАПЕНКОВ) Полное интервью Александра Панова