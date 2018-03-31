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Сергей Балахнин: У «Уфы» есть реальная возможность по итогам сезона попасть в еврокубки
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Сергей Балахнин: У «Уфы» есть реальная возможность по итогам сезона попасть в еврокубки 

Советский спорт 47 минут назад
— У уфимцев есть реальная возможность по итогам сезона впервые в истории попасть в еврокубки. Это для Семака куда важнее. Зная Сергея, я думаю, что он не будет акцентировать внимание на личных отношениях с «Зенитом». В этом матче возможно все, что угодно, ведь у питерцев лидеры команды находились в расположении сборных. Это тоже может повлиять на итоговый результат.
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Пока вообще не вижу гибкости Манчини. Даже по сравнению с осенней частью чемпионата прогресса у «Зенита» нет. Все соперники изучили игру команды в полной мере. Теперь сине-бело-голубым сложнее действовать. Вообще, порой складывается ощущение, будто футболисты питерцев выходят на поле, заранее недооценив соперника, и не понимают, что против них проводится серьезная тактическая работа, — передает слова Балахнина RT.
Добавим, что встреча двух команд пройдет 1 апреля на поле стадиона «Нефтяник» в Уфе и начнется в 16:30 по московскому времени.
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