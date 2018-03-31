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Эксперт оценил отправку Дзюбы в аренду в «Арсенал»
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Эксперт оценил отправку Дзюбы в аренду в «Арсенал» 

Газета.Ru 27 минут назад
Бывший тренер сборной России и «Ростова» Сергей Балахнин считает, что отправка нападающего Артема Дзюбы в тульский «Арсенал» является ошибкой петербургского "Зенита".
"Без сомнения. Правда, к Дзюбе тоже нужно найти подход. У Манчини не получилось. Для Артема же командировка в Тулу — хороший вариант, чтобы проявить себя. На данный момент он бы точно помог «Зениту». Его хорошая игра за «Арсенал» была вполне ожидаемой. Дзюба не просто футболист на поле, он — душа коллектива. Артем создает позитивную атмосферу в команде. Практически все, кто когда-либо играл с Дзюбой, потом прекрасно о нем отзывались", — цитирует Балахнина RT.
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