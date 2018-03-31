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«Леганес» — «Валенсия». Прогноз и ставки на матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу 1 апреля
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«Леганес» — «Валенсия». Прогноз и ставки на матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу 1 апреля 

LiveSport.Ru 15 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
«Леганес»
«Pepineros» сейчас постепенно выходят из неудачной серии — пять поражений в последних восьми матчах. Но последние три игры дважды заканчивались победами «Леганеса».
Это позволяет команде Асьера Гаритано занимать 12-е место в таблице. Скоро это изменится. Это не пророчество, а реалии. Ведь «Лега» четыре тура подряд будет играть против лидеров Примеры: «Валенсии», «Барселоны», «Вильярреала» и «Сельты».
Однако удачный опыт противостояния лидеру может помочь «Pepineros». В последнем туре «Леганес» обыграл на «Бутарке» «Севилью» 2:1. Подопечные Гаритано мощно провели первый тайм, нанеся девять ударов и забив гол.
Календарь и таблица испанской Примеры
Во второй половине они просто ловили «нервионцев» на ошибках и один раз поймали. Расслабленность в конце поединка привела к позднему голу «Севильи», но сути это не поменяло.
«Валенсия»
После январских неудач команда Марселино Гарсии Тораля снова нашла свою игру. В последних семи матчах «Валенсия» потеряла очки только один раз — выездная ничья против «Атлетика» из Бильбао (1:1).
В том матче «оранжевые» забили первыми, но в целом, провалили начало поединка и чуть не «скупились» от Адуриса с пенальти. Повезло, что Ариц его не реализовал. Однако сразу после выхода из раздевалок после перерыва хозяева отквитали гол.
Вообще стоит заметить, что на выезде «Валенсия» чувствует себя не комфортно: всего две победы в семи последних выездных матчах с учетом кубковых. Если брать текущий сезон целиком, то видно подтверждение тезиса о некомфортности: всего 50% побед на чужих стадионах против 73,3% побед на родной «Месталье».
Прогноз
Текущая форма «Валенсии» может «пробить» их собственный стереотип о черной магии выезда. С другой стороны, заряженные «Pepineros» могут повставлять палки в колеса «оранжевых». Обе команды пропустили примерно равное количество голов (31 — «Валенсия», 35 — «Леганес»).
Из этих трех суждений мы сделали логический вывод и оформили его в ставку — «Обе забьют» за 1,90.
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