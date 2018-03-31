«Ростов» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 1 апреля

«Ростов»

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Чемпионат России возобновился для ростовчан выездным матче с «Краснодаром». Дончане пропустили в первом тайме, сумели сравнять до перерыва, но во втором тайме пропустили еще дважды — 1:3.

Домашний матч с «Зенитом» подопечные Валерия Карпина сумели свести вничью — команды так и не открыли счет.

Затем дончане отправились в Тулу, где сыграли вничью с «Арсеналом». Алексей Ионов в первом тайме дважды выводил «Ростов» вперед после передач Сигурдарсона, но Артем Дзюба оба раза уравнивал цифры на табло.

Во время международной паузы ростовчане провели товарищеский матч с «Ахматом», проиграв грозненцам со счетом 0:2.

После этого 23-го тура «Ростов» занимает 10-е место в таблице с 27 очками и разницей мячей 20-22. Лучший бомбардир команды Тимофей Калачев с 4 голами и 3 передачами. 4 гола и 1 ассист у Алексея Ионова, по 2 мяча и ассисту на счету Сверрира Ингасона и Александра Гацкана

У «Ростова» после травмы восстанавливается Артур Юсупов и не сыграет Матия Бобен.

ЦСКА

Армейский клуб в зимнее трансферное окно отправил в аренду нападающего Аарона Оланаре , вместо него арендовав у «Лестера» Ахмеда Мусу . В полузащиту был приобретен хорватский хавбек Кристиян Бистрович.

Сезон для армейцев возобновился еврокубковыми матчами. В 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА сыграл с сербской «Црвеной Звездой». На выезде армейцы разошлись с соперником миром — 0:0, а на своем поле Алан Дзагоев забил гол в конце первого тайма — 1:0.

Чемпионат России для ЦСКА возобновился домашней победой над екатеринбургским «Уралом» . Единственный мяч на счету Алана Дзагоева — 1:0.

В 1/8 финала Лиги Европы ЦСКА на своем поле проиграл французскому «Лиону» со счетом 0:1.

Затем в рамках РФПЛ армейцы разгромили в Грозном «Терек» со счетом 3:0, а в последнем матче одержали выездную победу над «Лионом» (3:2), выйдя в четвертьфинал Лиги Европы.

Во время международной паузы армейцы сыграли контрольный матч с «Разянью», победив со счетом 4:0.

Армейцы занимают 3-е место в таблице РФПЛ с 41 очками и разницей мячей 32-17. Надежность армейской защиты уступает только «Локомотиву» (15 пропущенных) и «Зениту» (13).

Лучший бомбардир команды с 8 голами и 3 ассистами — Витиньо, по 4 гола и 4 передачи у Понтуса Вернблума и Бибраса Натхо. 3 гола и 7 результативных передач записал на свой счет Алан Дзагоев.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча ЦСКА, оценивая победу гостей с коэффициентом 2,30.

За успех «Ростова» предлагают 3,25, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 2,87.

Карпин ставит «Ростову» агрессивный футбол, к тому же дома дончане играют куда более уверенно. ЦСКА в последних матчах тоже раззабивался, потому в Ростове можно ожидать результативный матч. «Ростов» уже показал, что может навязывать борьбу лидерам, а армейцы — что могут добиваться результата на выезде. Матч скорее всего закончится результативной ничьей.

Интересны варианты «обе команды забьют» за 2,25 и «тотал голов больше 2,5» за 2,75, а также европейский гандикап «победа „Ростова“ +1 гол» — за 1,55.