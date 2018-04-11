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«Бавария» и «Севилья» назвали составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов
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«Бавария» и «Севилья» назвали составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Футбольные клубы «Бавария» и «Севилья» определились с составами на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов в Мюнхене, сообщает "Советский спорт".
Стартовый состав «Баварии»: Свен Ульрайх, Рафинья, Жером Боатенг, Матс Хуммельс, Хави Мартинес, Йозуа Киммих, Арьен Роббен, Хамес Родригес, Франк Рибери, Томас Мюллер, Роберт Левандовски.
Стартовый состав «Севильи»: Давид Сория, Серхио Эскудеро, Габриэль Меркадо, Клеман Лангле, Хесус Навас, Стивен Н'Зонзи, Пабло Сарабия, Эвер Банега, Хоакин Корреа, Франко Васкес, Виссам Бен-Йеддер.
"Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «Севилья». Встреча начнется в 21:45 мск.
В первом матче, который проходил в Испании, немецкий клуб победил со счетом 2:1.
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