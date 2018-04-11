«Бавария» и «Севилья» назвали составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Футбольные клубы «Бавария» и «Севилья» определились с составами на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов в Мюнхене, сообщает "Советский спорт"

"Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «Севилья». Встреча начнется в 21:45 мск.

В первом матче, который проходил в Испании, немецкий клуб победил со счетом 2:1.