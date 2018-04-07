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«Бавария» победила «Аугсбург» и досрочно стала чемпионом Германии
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«Бавария» победила «Аугсбург» и досрочно стала чемпионом Германии 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Бавария» разгромила «Аугсбург» в матче 29-го тура чемпионата Германии со счетом 4:1. Об этом сообщает «Советский спорт».
В составе победителей голами отличились Корентен Толиссо, Хамес Родригес, Арьен Роббен и Сандро Вагнер. «Аугсбург» забил единственный мяч благодаря автоголу Никласа Зюле.
Эта победа «Баварии» на чемпионате Германии стала шестой подряд. «Аугсбург» с 36 очками занимает десятое место в турнирной таблице национального первенства.
Германия — Бундеслига. 29-й тур Аугсбург (Аугсбург) — Бавария (Мюнхен) — 1: 4 Голы: 1:0 — Зюле — 18 (автогол), 1:1 — Толиссо — 32, 1:2 — Родригес — 38, 1:3 — Роббен — 62, 1:4 — Вагнер — 87
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