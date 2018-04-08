«Бавария» стала чемпионом Германии в шестой раз подряд

Мюнхенский клуб победил в Бундеслиге в шестой раз подряд.

«У нас великолепный чемпионат. Он настолько непредсказуемый. Если посмотреть чемпионат «Баварии»… Правильно! Чемпионат «Баварии», а не Германии!» Соглашаться с Сергеем Галицким или нет — дело, конечно, ваше. Лишь уточним: к 29-му туру Бундеслиги «Бавария» выиграла 23 игры, ещё три сыграв вничью.

Чемпионат Германии — очень конкурентный чемпионат, в котором и сейчас непонятно, кто займёт место в первой пятёрке. Есть одно «но»: место Мюнхена в этой лиге традиционно забронировано. Что будет ниже, его мало интересует. «Ого, вот же рубка там у вас!» — любопытно разглядывает «соперников» лидер чемпионата. Иногда этот интерес не просто спортивный: нельзя просто взять и упустить лучших игроков, которых можно урвать к себе.

Но сейчас не время для колкостей. «Бавария» снова стала чемпионом — раньше, чем «Манчестер Сити». Это происходит уже шесть лет подряд.

Решающий матч

«Бавария» оформила чемпионство в Аугсбурге, в матче с середняком Бундеслиги. Первый матч закончился разгромом соперника, поэтому мало кто ожидал в этом матче принципиально иного результата. В этом сезоне «Бавария» вообще чемпион по разгромам: ими завершилась почти треть всех сыгранных матчей в чемпионате (9 из 29).

Как и в случае с «Ман Сити», теоретически чемпионство могло быть отсрочено ещё на тур: для этого Мюнхен должен был проигрывать, а «Шальке-04» — выиграть свой матч с вылетающим «Гамбургом». Не случилось ни того, ни другого.

Надежды на подобный исход были: «Аугсбург» уже на 18-й минуте вышел вперёд после автогола Никласа Зюле. Но вскоре «Бавария» проснулась, и уже к перерыву Толиссо и Хамес забили по голу, сделав счёт 1:2. Ещё пара мячей, и «Аугсбург» терпит разгром. Потом всё по классике: шампанское, танцы Мюллера и прочие прелести чемпионства. Прочувствуйте момент.

Ну и кто здесь пенсионер?

Пенсионер в «Баварии» есть как минимум один. Юпп Хайнкес возобновил карьеру только из-за сложной ситуации, в которую угодил его бывший клуб после ухода Анчелотти. Отказать он просто не смог. Тренер рассказывал, что даже его 13-летняя овчарка выступила за возвращение на семейном совете.

Но триумфальное завершение сезона не вдохновило его на то, чтобы вернуться в футбол всерьёз. Сколько бы ни уговаривали Хайнкеса остаться в клубе, Юпп был неумолим: «Жена скучает».

Хайнкес не единственный, кто с большой долей вероятности покинет команду по окончании сезона. Во-первых, скорее всего, окончательно закончит с футболом Том Штарке . Кипер завершил карьеру ещё год назад, но по ходу сезона по примеру главного тренера решил помочь «Баварии» из-за травмы Нойера. Этот клуб знает, как воспитывать верность к своим цветам. Штарке вышел на поле в двух матчах Бундеслиги, но с возвращением Нойера потребность в четвёртом вратаре отпала. Теперь Штарке может спокойно идти на пенсию.

Куда более значимым для клуба может стать уход звёздного франко-голландского дуэта. Франк Рибери Арьен Роббен так и не продлили контракты с мюнхенцами. Недавно Роббен вообще допустил, что закончит карьеру по итогам сезона: со сборной он уже покончил. Но, скорее всего, Арьен продолжит играть. В последних интервью он признался, что получил слишком много предложений, чтобы принять решение о будущем уже сейчас. Будет думать. Рибери пока хранит молчание.

У обоих соглашение рассчитано до 30 июня: до окончания осталось всего лишь два месяца. Формально уже несколько месяцев агенты футболистов имеют право вести переговоры о переходе в другой клуб. Председатель совета директоров «Баварии» говорил, что уже пытался обсудить с футболистами новый контракт, но в итоге они решили вернуться к этому вопросу в апреле. «А там посмотрим», — сказал Румменигге. Пока — пусть празднуют.