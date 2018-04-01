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Новый тренер «Баварии» будет представлен в конце апреля
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Новый тренер «Баварии» будет представлен в конце апреля 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Имя нового тренера «Баварии» станет известно в конце апреля. Эту информацию подтвердил председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге.
В настоящее время игрой команды руководит 72-летний Юпп Хайнкес. Но после окончания сезона ветеран германского тренерского цеха оставит свой пост. В числе вероятных преемников называются имена тренера сборной Йоги Лёва, ныне свободного Томаса Тухеля и Юлиана Нагельсманна из «Хоффенхайма».
Юпп Хайнкес в четвертый раз возглавил «Баварию» осенью, заменив отправленного в отставку итальянца Карло Анчелотти. Под руководством тренера-ветерана «Бавария» близка к завоеванию очередного чемпионского титула (четвертого для Хайнкеса), продолжает борьбу в Лиге чемпионов и Кубке страны.
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