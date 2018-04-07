Прогноз на матч Сельта — Севилья: сможет ли команда Монтеллы победить в Виго между матчами с «Баварией»

«Сельта» — «Севилья». Прогноз на матч 31-го тура испанской Ла Лиги (07.04.2018, 17:15 мск).

В одном из наиболее интересных матчей очередного тура испанской Примеры встретятся борцы за зону Лиги Европы «Сельта» и «Севилья». Обе команды в последнее время не блещут успешными результатами, но всё ещё сохраняют шансы на попадание в еврокубки на будущий сезон. У галисийцев этих шансов поменьше, поэтому им нужно обязательно обыгрывать конкурента в домашнем матче, и букмекеры считают хозяев «Балаидоса» фаворитом этого матча, предлагая на победу «Сельты» коэффициент 2.33.

Команда

"Севилья"

39:46 "Сельта"

46:43 "Сельта"

"Сельта" хорошо начала новый календарный год и долгое время держалась вплотную к топ-6 чемпионата, но всё-таки в последние полтора месяца результаты команды Хуана Карлоса Унсуэ заметно испортились. В конце февраля галисийцы проиграли ключевой матч в гостях «Жироне» (0:1), после чего с большим трудом вырвали волевую победу дома над одним из аутсайдеров чемпионата «Лас-Пальмасом» (2:1). Далее «кельты» без шансов проиграли на выезде «Атлетико» (0:3) и не смогли обыграть в родных стенах последнюю команду Ла Лиги «Малагу» (0:0). В прошлом туре команда Унсуэ была близка к поражению в выездном матче «Атлетику», но всё же в компенсированное время вырвала ничью 1:1, благодаря голу вышедшего на замену молодого Мендеса.

"Севилья"

Несмотря на то, что «Севилья» обладает добротным составом с весьма широкой скамейкой запасных, этой команде пока ещё рано сражаться на нескольких фронтах, и везде андалузцы могут потерпеть неудачи. Особую ставку команда Винченцо Монтеллы решила сделать на Лигу чемпионов, и в 1/8 финала турнира севильцы достаточно неожиданно прошли "Манчестер Юнайтед" (0:0, 2:1), победив в ответном матче в Англии. Но в четвертьфинале «Севилья» получила в соперники более мощную «Баварию», которой в минувший вторник проиграла дома 1:2, оказавшись на грани вылета. Ставка на ЛЧ поставила команду Монтеллы на грань выбывания из еврокубковой зоны в Ла Лиге — в последних трёх турах было набрано лишь 1 очко. Нервионцы проиграли дома «Валенсии» (0:2) и в гостях «Леганесу» (1:2). В прошлом туре удалось выдать хороший домашний матч против «Барселоны», но выиграть его так и не удалось — ничья 2:2.

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

В 17:10 по московскому времени стартует прямая трансляция матча «Сельта» — «Севилья» на телеканале «Сетанта Спорт Евразия». У кого нет доступа к этому каналу, тот всегда может узнать обо всех событиях встречи из текстовой трансляции, которая состоится на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Сельта" немного уступает «Севилье» по статистике личных встреч: +39=17-47, разница мячей — 151:163. В последний раз команда из Виго обыгрывала севильцев в сентябре 2015-го года, причём это была выездная победа. А на «Балаидосе» «кельты» в последний раз побеждали в марте 2014-го года. В прошлом сезоне «Севилья» дважды обыграла галисийцев — 3:0 на выезде и 2:1 дома. Матч первого круга нынешнего сезона также закончился в пользу андалузцев со счётом 2:1 (Муриэль 36', Нолито 48' — Гомес 13').

Интересные факты

"Сельта" имеет 3-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате (+0=2-1, 1:4);

"Сельта" не проиграла ни одного из семи домашних матчей в 2018-м году (+3=4-0, 12:8);

Полузащитник «Сельты» Систо является вторым распасовщиком чемпионата — 9 голевых передач. Больше только у Месси (12);

"Сельта" не обыгрывала «Севилью» в последних четырёх домашних матчах (+0=3-1, 4:7);

"Севилья" имеет 3-матчевую победную (+3=0-0, 7:2) и 6-матчевую беспроигрышную (+4=2-0, 14:5) серии в очных матчах с «Сельтой»;

"Севилья" имеет 3-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате (+0=1-2, 3:6);

"Севилья" забивала в каждом из последних восьми выездных матчей;

"Севилья" ни разу не сыграла вничью в предыдущих 15-ти выездных матчах чемпионата (+6=0-9, 15:28);

В последних четырёх матчах «Севильи» проходила ставка «Обе забьют и Тотал больше 2,5 гола».

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"