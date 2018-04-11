Ещё
«Севилья» провела тренировку перед ответной игрой 1/4 финала ЛЧ с «Баварией»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Севилья» провела тренировку перед ответной игрой 1/4 финала ЛЧ с «Баварией» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Soccer News
«Севилья» провела тренировку в преддверии ответной игры с «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Первый матч между командами, проходивший на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, завершился победой немецкого гранда со счётом 2:1. В составе «Баварии» мяч забил полузащитник Тьяго Алькантара, также автоголом отметился хавбек «Севильи» Хесус Навас.
Ответная встреча состоится сегодня, 11 апреля, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Матч обслужит шотландская бригада арбитров во главе с Уильямом Коллумом, которому будут помогать Дэвид МакГичи и Фрэнсис Коннор.
Чемпионат.com: последние новости
Ярцев о Романцеве, «Спартаке», сборной и Тамбове Австрийская полиция провела обыски в штаб-квартире IBU Российский сервер в Dota 2 стал лидером по количеству матчей с участием читеров
 Ещё 89 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании31
Умер легенда «Челси»10
Фанат поставил жену на победу любимой команды9
Названа причина отъезда Ковальчука в НХЛ1
Олимпийский чемпион дисквалифицирован за допинг
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение