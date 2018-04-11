«Севилья» провела тренировку перед ответной игрой 1/4 финала ЛЧ с «Баварией»

«Севилья» провела тренировку в преддверии ответной игры с «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Первый матч между командами, проходивший на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, завершился победой немецкого гранда со счётом 2:1. В составе «Баварии» мяч забил полузащитник Тьяго Алькантара, также автоголом отметился хавбек «Севильи» Хесус Навас.

Ответная встреча состоится сегодня, 11 апреля, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Матч обслужит шотландская бригада арбитров во главе с Уильямом Коллумом, которому будут помогать Дэвид МакГичи и Фрэнсис Коннор.