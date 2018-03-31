Виктор Маматов: Антону Шипулину еще рано вешать винтовку на гвоздь — докажи свою состоятельность и уходи

Двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов подвел итоги выступлений российских биатлонистов на международной арене в сезоне 2017/18, посоветовал Антону Шипулину не спешить с завершением спортивной карьеры и объяснил, почему его сестра — представительница сборной Словакии Анастасия Кузьмина — уступила в борьбе за Большой хрустальный глобус Кайсе Мякярайнен.

— Если говорить о Кубке мира, то так плохо мы еще никогда не выступали, — отметил Мамато в интервью Sportbox.ru. — Олимпиады я не касаюсь, поскольку наши биатлонисты в большинстве своем не выступали на ней. Возможно, если бы спортсмены, не сумевшие принять участие в олимпийском турнире, поехали в Пхенчхан, картина была бы другая. Ведь тренеры говорят, что подводили спортсменов к Играм. Чтобы именно в эти сроки у них был пик формы. Но, глядя на наши выступления, я бы сказал, что они лукавили. Такое можно говорить людям несведущим, а профессионалы понимают, что в подготовке были допущены ошибки, и из ничего сделать что-то существенное было трудно. Остаюсь при своем мнении: перебрали с нагрузками и не хотели их сбрасывать. Хотя были рекомендации дать биатлонистам отдохнуть, чтобы они пришли в себя. Легкие нагрузки позволяли бы пластическим структурам мышечной системы восстановиться. Когда она разрушается, в мышцах появляются болезненные ощущения, они плохо проводят работу, связанную с энергообеспечением, микрокапилляры не прокачиваются мышцами, и кислорода поступает меньше. Надо было обратить на это внимание и сделать поправки — вот и все.

— Пока не известно, продолжит ли свою карьеру лидер российской сборной Антон Шипулин. Не рано ли ему вешать винтовку на гвоздь?

— Слухи, что Антон об этом думает, ходят. Но лично от него и от официальных лиц я этого не слышал. Если он сейчас повесит винтовку на гвоздь, а лыжи поставит в угол, как это делал я, когда меня пять лет не брали в сборную, это будет неправильно. Меня тогда пригласили в обком и сказали: «Ты коммунист, и должен ехать на Спартакиаду народов». Пришлось ехать. После этого я стал членом сборной, и успешно выступал. К чему я это рассказываю? Просто Шипулин еще не доказал, что является тем, кем все мы его считаем. Стиснув зубы, надо бороться и доказывать, что ты самый лучший — я бы так поступил. Расскажу и о другом случае из своей карьеры: когда меня в 1973 году не взяли на чемпионат мира — хотя по спортивным показателям я попадал туда — я очень сильно рассердился. После того, как ребята вернулись, выиграл у них три старта и сказал «до свидания». Меня уговаривали остаться, я говорю: «Нет! Твердо заявляю, что заканчиваю. Как я могу работать, если вы мне в душу наплевали?!» Такая же ситуация сейчас и у Антона. Я о том, что МОК не позволил ему выступить на Олимпиаде. Ему тоже наплевали в душу. Я бы ему советовал повременить с уходом, а там уж сам, как считает нужным, пусть и поступает. Докажи свою состоятельность и уходи. Он по своей природе потенциальный лидер. Антону достались от родителей хорошие гены. Это подтверждает и его сестра Анастасия Кузьмина, которая очень здорово выглядела в прошедшем сезоне.

— Почему, на ваш взгляд, Кузьмина уступила в борьбе за Большой хрустальный глобус Кайсе Мякярайнен?

— Как бывший тренер, скажу, что Анастасия, скорее всего, не могла уснуть в ночь перед решающим стартом и просто перегорела. Победа была близка, и она понимала, что ей по силам выиграть. А Кайсе Мякарайнен особо терять нечего было. Поэтому она спокойно выспалась, и работоспособность у нее была немного выше, чем у Анастасии — стиснув зубы, Кайса в итоге выиграла у Насти. Спорт высших достижений состоит из эмоций: у кого нервы крепче, кто хорошо выспался — тот иногда имеет очень хорошие шансы на победу.

— Согласны с мнением, что в основную сборную России нужно привлекать как можно больше молодежи?

— Я говорил об этом всегда, но самое главное — доказал это на деле. Когда мне достались в наследство олимпийские чемпионы в сборной СССР. После года совместной работы предложил им остаться в команде, но готовиться самостоятельно, а сам набрал юниоров. И они в течение года выросли до такой степени, что в нашей эстафетной четверке бежали два взрослых спортсмена и два юниора — мы эстафету выиграли у ГДР, одной из сильнейших команд на тот момент. А на следующий год наш квартет, в который входили три бывших юниора, выиграл олимпийскую эстафету в Сараево. Поэтому молодежь, конечно, нужно вводить в основной состав. И, внимательно проанализировав их нагрузки и ответную реакцию по биохимическим показателям, контролировать, чтобы не было перебора с этими нагрузками. Вот и все. Швед Самуэльссон, который был слабее наших, в итоге стал олимпийским чемпионом. А наши до сих пор в перспективных ходят. Тот же Игорь Малиновский

— Малиновскому, блестяще выступившему на юниорском первенстве мира, не удалось попасть в пасьют на этапе Кубка мира в Тюмени.

— Стартовая позиция в спринте тоже в определенной степени свою роль сыграла. Надо учитывать, что ребятам, которые только приходят в Кубок мира, дают не самые лучшие стартовые номера И вот лыжня разбивается, и нагрузка возрастает. Плюс ему по дистанции сообщают, что он не очень хорош ходом — он расстраивается, и стрельба у него разлаживается. Все к одному. Как следствие, плохой результат. Помню Уле Эйнара Бьорндалена на Играх в Лиллехамере — он занял 37-е место. Хотя и казалось, что он самый перспективный молодой биатлонист. Это потом он стал стабилен. Но это произошло не просто так: норвежец много времени посвящал стрелковой подготовке, холостой. Я нашим тренерам говорил: «Посмотрите сколько времени он на это тратит! Один день часа три после соревнований на рубеже лежит, другой — два часа на стойке работает». И отрабатывал приемы он очень серьезно. Не как у нас, когда спортсмен просто время отбывает. Бывало, пригласят группу в спортзал — они стоят и вполсилы что-то делают. Тренеры мне про Бьорндалена ответили следующее: «Он не умеет стрелять — пускай учится». Вот и научился, стал великим. Сейчас Мартен Фуркад, возможно, немного его превзойдет, но от этого менее великим Бьорндален не станет. Но добился он этого за счет большой самоотдачи. Так что пример Уле Эйнара показателен для всех.

— 18 мая состоятся выборы нового президента Союза биатлонистов России. Кого вы видите в должности главы СБР?

— Тот, кто победит, тот и принесет больше успехов нашему биатлону. Я не буду говорить, что мне кто-то конкретно здесь импонирует. Иначе скажут: лоббирует. А в спорте лоббировать не принято. Это моя позиция, и я буду ее придерживаться.