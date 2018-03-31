Салехардские каратисты удивили рижан

В столице Латвии, где проходил чемпионат Европы по карате джиу-джитсу и турнир по кобудо (разновидность карате), ямальские бойцы отличились во всех дисциплинах. Команда из четырех человек привезла в Салехард «золото», «серебро» и две бронзовые награды.

Единоборствам, как и любви, все возрасты покорны. В рижском турнире в соревнованиях по кобудо участвовал 42-летний Валерий Ротарь, десятилетний Дмитрий Солкин и восьмилетний Дмитрий Цыберняк. В их активе соответственно второе и два третьих места. Их более опытный товарищ, Камран Шарифов показал класс в карате джиу-джитсу, одолел всех соперников и стал чемпионом Старого Света.

Отметим, осенью 2017-го, золотой призер открыл в Салехарде секцию карате комбат джиу-джитсу (созвучно с бразильским стилем единоборств, но это разные виды). Под его началом три раза в неделю занимаются более двадцати горожан всех возрастов. В свои 27 лет Камран Шарифов уже двукратный чемпион мира обладатель четвертого дана, и черного пояса. Восточными единоборствами он начал заниматься в девять лет в родном Баку. И за это время, кажется, выиграл все турниры, в которых участвовал.

Шесть лет назад Камран переехал в Салехард.

— Прилетел за отцом, чтобы забрать его домой, но в итоге мне так понравился город и его люди, что сам здесь остался, — смеется сенсей. В 2014 году он основал на Ямале окружную федерацию контакт карате, но на международных турнирах всё еще продолжал выступать за Азербайджан.

— Тогда у меня не было гражданства, из-за чего мне не разрешали выступать за Россию. Как только официально стал россиянином, так сразу открыл в Салехарде секцию карате джиу-джитсу. И рижский турнир стал для моих воспитанников зарубежным дебютом, — говорит Камран Шарифов.

Удивительно, но, несмотря на всемирную популярность карате, его долго не включали в список олимпийских дисциплин. Ситуация изменится лишь на ОИ–2020 в Токио. Символично, что первые олимпийские бои каратистов пройдут на родине восточных единоборств.

— Это могло бы произойти и раньше, но мешало наличие огромного количества стилей и федераций карате, не было унификации, — говорит по этому поводу талантливый тренер.