Ещё
Салехардские каратисты удивили рижан
Далее:
Читайте также:
Ещё

Салехардские каратисты удивили рижан 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
В столице Латвии, где проходил чемпионат Европы по карате джиу-джитсу и турнир по кобудо (разновидность карате), ямальские бойцы отличились во всех дисциплинах. Команда из четырех человек привезла в Салехард «золото», «серебро» и две бронзовые награды.
Единоборствам, как и любви, все возрасты покорны. В рижском турнире в соревнованиях по кобудо участвовал 42-летний Валерий Ротарь, десятилетний Дмитрий Солкин и восьмилетний Дмитрий Цыберняк. В их активе соответственно второе и два третьих места. Их более опытный товарищ, Камран Шарифов показал класс в карате джиу-джитсу, одолел всех соперников и стал чемпионом Старого Света.
Отметим, осенью 2017-го, золотой призер открыл в Салехарде секцию карате комбат джиу-джитсу (созвучно с бразильским стилем единоборств, но это разные виды). Под его началом три раза в неделю занимаются более двадцати горожан всех возрастов. В свои 27 лет Камран Шарифов уже двукратный чемпион мира обладатель четвертого дана, и черного пояса. Восточными единоборствами он начал заниматься в девять лет в родном Баку. И за это время, кажется, выиграл все турниры, в которых участвовал.
Шесть лет назад Камран переехал в Салехард.
— Прилетел за отцом, чтобы забрать его домой, но в итоге мне так понравился город и его люди, что сам здесь остался, — смеется сенсей. В 2014 году он основал на Ямале окружную федерацию контакт карате, но на международных турнирах всё еще продолжал выступать за Азербайджан.
— Тогда у меня не было гражданства, из-за чего мне не разрешали выступать за Россию. Как только официально стал россиянином, так сразу открыл в Салехарде секцию карате джиу-джитсу. И рижский турнир стал для моих воспитанников зарубежным дебютом, — говорит Камран Шарифов.
Удивительно, но, несмотря на всемирную популярность карате, его долго не включали в список олимпийских дисциплин. Ситуация изменится лишь на ОИ–2020 в Токио. Символично, что первые олимпийские бои каратистов пройдут на родине восточных единоборств.
— Это могло бы произойти и раньше, но мешало наличие огромного количества стилей и федераций карате, не было унификации, — говорит по этому поводу талантливый тренер.
Красный Север: последние новости
Мечтающим о небе. В Салехарде теперь можно выучиться на пилота В Новом Уренгое в окружном турнире сразились дзюдоисты Хвастливый вахтовик с Севера лишился 200 тысяч в поезде Новый Уренгой – Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Уайлдер захотел убить человека прямо на ринге1
Не сдержался: бывший врач «Спартака» избил школьника52
Манчини не явился на встречу с фанатами «Зенита»2
У WADA появился новый инструмент давления на РФ23
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение