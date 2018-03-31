«Накрученные» айфоны

Фото с ресурса яголосую33.рф Конкурс, который способствовал увеличению электоральной активности молодёжи, обернулся настоящим скандалом. Одни в шоке от того, что приз у них увели из-под носа, а другие обвиняют конкурентов в жёстких накрутках.

Напомним, что стартовал конкурс в день президентских выборов 18 марта, голосование должно было закончиться 23 марта. Первоначально дату оглашения результатов назначили на 26 число, но в связи с трагедией в Кемерово её перенесли на 30. Суть конкурса — молодым людям предлагали сделать фотку на избирательном участке и выложить её в соцсети со специальным хэштегом. Далее снимок отправлялся на сайт, где за него можно было голосовать. Фотография, получившая в итоге наибольше количество «лайков» и должна была стать победителем. К слову, организаторы заманили людей новенькими «игрушками» от известной компании.

Однако после подведения результатов конкурса многие участники были просто в шоке и объявили организаторов в фальсификации. Мол, те раздали главные призы своим близким и знакомым.

На редакционную почту «ТВ-МИГ» пришло письмо, видимо, от одной из участниц этого самого конкурса. Которая была крайне возмущена результатами. «В нашем регионе связали трагедию в Кемерово с конкурсом и озвучили их на 4 дня позже, нарушая правила. Ассоциация юристов города Владимира во главе и Елизаветой Кустовой и ее мужем провели нечестный конкурс, наградив крутыми призами (iphone8, iPad, airpods) 10 своих знакомых, коллег, друзей, депутатов и лиц, не достигших 18 лет (по правилам участники должны быть 18-39 лет). Те люди, которые честно набрали максимальное количество голосов остались без призов», — говорится в письме.

Начнём по порядку. Как минимум два человека из нашей редакции участвовали в этом конкурсе. И с самого начала следили за всеми этапами его проведения. В первые же дни в личные сообщения в различных соцсетях стали приходить сообщения с мольбами о помощи, причём даже иногда не за себя, а «за того парня». Сразу стало понятно, что у, например, симпатичной девушки с большим числом поклонников шансов на победу в конкурсе намного больше. Некоторые считали иначе и воспользовались услугами «профессиональных накрутчиков». Это было видно невооружённым глазом, когда у человека за ночь резко добавилась «тысяча лайков». Самая жестокая «накрутка» произошла в последние дни, когда никто не хотел уступать.

К нам, к слову, они тоже заглянули и предложили помочь с «лайкам» под фото. Случилось это 22 марта ровно за день до истечения периода голосования. 1 голос «накрутчик» оценил в 5 рублей и сообщил, что голосовать будут реальные люди, а не боты. А уже от тысячи голосов цена за один снизилась до 3 рублей. Думается нам, что именно второй способ предпочло большинство тех, кто реально «накручивал лайки».

Кстати, претендентов на победу было несколько десятков и большинство из них, по нашему личному мнению, прибегли именно к нечестному способу достижения победы. Согласитесь, потратить несколько тысяч рублей на накрутку всё равно дешевле, чем брендовая диковинка. Теперь же многие, кто «вложился» в конкурс и не победил, ищут виноватого в провале и пытаются всячески отбить «затраты». Конечно, мы можем ошибаться, но уж слишком на это похоже.

«Организаторы быстро закрыли группу, причины не объясняют, на вопросы не отвечают, занося реальных победителей в чёрный список. Они хотят быстро сегодня раздать призы своим знакомым, чтобы никто не узнал об этом», — сообщается в письме.

Кроме того, 10 человек, которые считают себя победителями, объявили настоящий «Крестовый поход» против главного организатора конкурса — Елизавету Кустову. Несогласные хотят привлечь её к административному правонарушению. По мнению этих людей, все реальные победители являются родственниками или знакомыми Елизаветы Кустовой. Еще одна претензия — что один из победителей не достиг 18 лет.

«Мы, 10 настоящих победителей по голосам, объединились и хотим добиться правды, ведь если конкурс обман, зачем их проводить?», — говорится в письме.

Как нам стало известно на конкурс поступило свыше тысячи фотографий. В соответствии с конкурсной документацией почти половина снимков попросту не подошла: не соответствие тематике конкурса, не было символики выборов. Также организаторы при подведении итогов отсекли и тех, кто, по их мнению, пользовался «накрутками». Соответственно, победителями стали те, кто следовал за ними по количеству «сердечек» под фотографией и не нарушал правил. А инцидент с несовершеннолетним тоже решили — приза он не получит, так что участник пришедший к финишу с четвёртым результатом стал обладателем заветного «яблокофона». Нам пояснили, что вся доказательная база по накруткам есть у организаторов конкурса.

Наградят всех победителей сегодня в Областном доме молодёжи. К слову, «яблочную» технику предоставили спонсоры, пояснили организаторы.

От себя хотим добавить, что мы сошли с дистанции в первые дни голосования, поняв, весь масштаб происходящего. Вкладываться в подобного рода лотереи не стали, да, и другим не советуем.