Прогноз на матч Интер — Верона: будут ли проблемы у миланцев с аутсайдером

«Интер» Милан — «Верона». Прогноз на матч 31-го тура итальянской Серии А (31.03.2018, 16:00 мск).

Миланский «Интер» продолжает упорно бороться за путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон, и пока что команда Лучано Спаллетти с запасом держится на заветной четвёртой строчке, опережая по потерянным очкам «Лацио» на 4 пункта. В очередном туре «чёрно-синим» нужно в родных стенах обыграть предпоследнюю команду чемпионата «Верону», которая отчаянно пытается сохранить прописку в элитной лиге. Букмекеры в этой встрече видят миланцев большими фаворитами, предлагая на их победу совсем невысокий коэффициент 1.18.

Команда

"Интер"

47:21 "Верона"

25:56 "Интер" Милан

"Интер" вовремя успел выйти из затянувшегося на два месяца кризиса, в результате которого команда из борца за скудетто оказалась на грани вылета из лидирующей четвёрки. В феврале миланцы набрались уверенности, благодаря двум домашним победам над соперниками из нижней части турнирной таблицы — «Болонья» (2:1) и «Беневенто» (2:0). В марте команда Лучано Спаллетти сперва сумела зацепить ничью дома с борющимся за чемпионство «Наполи» (0:0), а перед уходом на двухнедельную паузу «нерадзурри» неожиданно в пух и прах в гостях разнесли традиционно крепкую «Сампдорию» (5:0). Покером в последнем матче отметился Мауро Икарди.

"Верона"

Апрель станет судьбоносным месяцем для «Вероны». Команде Фабио Пеккьи предстоит провести ряд матчей со своими непосредственными конкурентами в борьбе за выживание. Для этого веронцам было бы здорово зарядиться позитивом, зацепив хотя бы ничью на «Сан-Сиро». В последних турах «Вероне» удалось здорово поправить своё турнирное положение, благодаря двум домашним победам кряду — сперва было обыграно «Торино» (2:1), а затем в принципиальном дерби удалось справиться и с «Кьево» (1:0). Но на перерыв в чемпионате команда Пеккьи ушла после сокрушительного домашнего поражения от «Аталанты» (0:5).

Не сыграют: Томас Эрто и Мойзе Кин (травмированы).

Где смотреть матч

Посмотреть матч «Интер» — «Верона» можно будет на телеканале «Матч! Футбол 2» в прямом эфире, начиная с 15:55 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи пройдёт на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Интер" очень успешно, как правило, играет в очных встречах против «Вероны», о чём говорит соответствующая статистика: +32=20-4, разница мячей 88:34. В последний раз веронцы обыгрывали «нерадзурри» ещё в 1992-м году. С того времени миланцы имеют 16-матчевую беспроигрышную серию. В матче первого круга нынешнего сезона «Интер» победил в Вероне со счётом 2:1.

Интересные факты

"Интер" проиграл лишь однажды в 16-ти домашних матчах сезона (+9=6-1, 27:11);

"Интер" не пропустил ни одного гола в последних трёх матчах (+2=1-0, 7:0);

"Интер" пропустил в чемпионате 21 гол. Меньше только у «Ювентуса» (15) и «Наполи» (19);

"Интер" имеет 16-матчевую беспроигрышную серию в очных матчах с «Вероной» (+13=3-0, 37:12);

"Интер" никогда не проигрывал «Вероне» на своём поле (+17=11-0, 43:9);

В четырёх из последних пяти выездных матчей «Верона» проигрывала всухую (+1=0-4, 4:11);

"Верона" забила в чемпионате 25 голов. Меньше только у «Беневенто» (19) и «Сассуоло» (18);

"Верона" пропустила в чемпионате 56 голов. Больше только у «Беневенто» (63).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"