В Самаре готовят поле под укладку газона. Видео

Рабочие приступили к подготовке поля стадиона чемпионата мира-2018 в Самаре под укладку газона. С поля убрали технику, очистили снег и выравнивают основу. Видео работ, снятое с дрона, опубликовал на своем канале Александр Карягин.

Ранее сообщалось, что ФИФА внесла «Самара Арену» в группу риска из-за отставаний в работах.

В Самаре пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания— Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).