В Самаре из-за сильного снега ведутся работы над полем для матча со «Спартаком»

В Самаре, где 4 апреля должен состояться матч 1/4 финала Кубка России между «Крыльями Советов» и "Спартаком" , сильный снегопад. Об этом сообщает «Советский спорт».

"У нас нет никаких опасений по поводу поля. Оно готовится, и постоянно ведутся все необходимые работы: его проветривают, подсушивают, стригут, укатывают.

В мороз укрывают пленкой. Подогрев включен. Работы с полем идут в круглосуточном режиме", — заявил генеральный директор «Крыльев» Виталий Шашков

Ранее главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера раскритиковал игроков команды за плохой настрой к матчу 24-го тура чемпионата России против «Тосно».