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В Самаре из-за сильного снега ведутся работы над полем для матча со «Спартаком»
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В Самаре из-за сильного снега ведутся работы над полем для матча со «Спартаком» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Самаре, где 4 апреля должен состояться матч 1/4 финала Кубка России между «Крыльями Советов» и "Спартаком", сильный снегопад. Об этом сообщает «Советский спорт».
"У нас нет никаких опасений по поводу поля. Оно готовится, и постоянно ведутся все необходимые работы: его проветривают, подсушивают, стригут, укатывают.
В мороз укрывают пленкой. Подогрев включен. Работы с полем идут в круглосуточном режиме", — заявил генеральный директор «Крыльев» Виталий Шашков.
Ранее главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера раскритиковал игроков команды за плохой настрой к матчу 24-го тура чемпионата России против «Тосно».
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