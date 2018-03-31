Основатель ватерпольного клуба «Уралочка» скончался на 59 году

На 59 году жизни скоропостижно скончался бывший президент ватерпольного клуба «Динамо-Уралочка» Сергей Николаевич Накоряков.

Министерство спорта Челябинской области выражает глубокие соболезнования родному брату, главному тренеру СК «Динамо-Уралочка» Михаилу Накорякову, всем родными и близкими покойного.

Прощание с Сергеем Николаевичем пройдет в Златоусте в Храме Серафима Саровского 1 апреля с 13:00 до 14:00.

Справка

Сергей Накоряков родился 29 мая 1959 года в Златоусте. В 1984 окончил факультет машиностроения Челябинского политехнического института (ныне ЮУрГУ). Служил в армии на космодроме «Байконур». Большую часть жизни активно занимался спортом, выступал за сборную команду Златоуста по баскетболу.

В спортивной сфере начал работать с 1981 года начальником хоккейной команды «Таганай» и вместе с заслуженным тренером А. З. Картаевым в сезоне 1981-1982 годов привели ХК «Таганай» к чемпионству Челябинской области.

Сергей Николаевич стоял у истоков создания ватерпольного клуба «Уралочка», с 1985 года работал администратором и одним из тренеров команды.

С 1990 года был избран президентом СК «Уралочка», с его помощью команда завоевала золото чемпионата СССР в 1990, золото чемпионата России в 1992, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, становилась серебряным призером Кубка Европейских чемпионов в 1992 и бронзовым призёром 1999 года.

Входил в состав президиума Федерации водного поло России.