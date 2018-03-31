Скончался экс-президент ватерпольного клуба «Уралочка» Сергей Накоряков

На 59-м году жизни скоропостижно скончался один из основателей ватерпольного клуба «Уралочка» и его бывший президент Сергей Накоряков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.

Сергей Накоряков родился 29 мая 1959 года в Златоусте. В 1984 году окончил факультет машиностроения Челябинского политехнического института. Служил в армии на космодроме Байконур.

Большую часть жизни активно занимался спортом, выступал за сборную команду Златоуста по баскетболу, был одним из лучших бомбардиров чемпионата Златоуста по футболу.

В спортивной сфере начал работать с 1981 года начальником хоккейной команды «Таганай» и вместе с заслуженным тренером Анатолием Картаевым в сезоне 1981–1982 годов привёл ХК «Таганай» к чемпионству Челябинской области.

Сергей Николаевич стоял у истоков создания ватерпольного клуба «Уралочка», с 1985 года работал администратором и одним из тренеров команды.

С 1990 года Сергей Николаевич был избран президентом СК «Уралочка», с его помощью команда завоевала золото чемпионата СССР в 1990 году, золото чемпионата России в 1992, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 годах, становилась серебряным призёром Кубка Европейских чемпионов в 1992 году и бронзовым призёром 1999 года.

Входил в состав президиума Федерации водного поло России.