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Скончался экс-президент ватерпольного клуба «Уралочка» Сергей Накоряков
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Скончался экс-президент ватерпольного клуба «Уралочка» Сергей Накоряков 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
На 59-м году жизни скоропостижно скончался один из основателей ватерпольного клуба «Уралочка» и его бывший президент Сергей Накоряков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.
Сергей Накоряков родился 29 мая 1959 года в Златоусте. В 1984 году окончил факультет машиностроения Челябинского политехнического института. Служил в армии на космодроме Байконур.
Большую часть жизни активно занимался спортом, выступал за сборную команду Златоуста по баскетболу, был одним из лучших бомбардиров чемпионата Златоуста по футболу.
В спортивной сфере начал работать с 1981 года начальником хоккейной команды «Таганай» и вместе с заслуженным тренером Анатолием Картаевым в сезоне 1981–1982 годов привёл ХК «Таганай» к чемпионству Челябинской области.
Сергей Николаевич стоял у истоков создания ватерпольного клуба «Уралочка», с 1985 года работал администратором и одним из тренеров команды.
С 1990 года Сергей Николаевич был избран президентом СК «Уралочка», с его помощью команда завоевала золото чемпионата СССР в 1990 году, золото чемпионата России в 1992, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 годах, становилась серебряным призёром Кубка Европейских чемпионов в 1992 году и бронзовым призёром 1999 года.
Входил в состав президиума Федерации водного поло России.
Министерство спорта Челябинской области выражает глубокие соболезнования родному брату, главному тренеру СК «Динамо-Уралочка» Михаилу Николаевичу Накорякову, всем родными и близкими покойного, — говорится в сообщении пресс-службы Минспорта. — Прощание с Сергеем Накоряковым пройдет в Златоусте в Храме Серафима Саровского 1 апреля с 13 по 14 часов.
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