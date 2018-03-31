Прогноз на матч Сассуоло — Наполи: неаполитанцы вернут себе лидерство

«Сассуоло» — «Наполи». Прогноз на матч 31-го тура итальянской Серии А (31.03.2018, 19:00 мск).

В эту субботу неаполитанский «Наполи» может по крайней мере на несколько часов вернуть себе лидерство в чемпионате Италии — для этого команде Маурицио Сарри нужно обыграть в гостях «Сассуоло», находящийся рядом с зоной аутсайдеров. В предыдущие два сезона «адзурри» не могли победить на «Читта-дель-Триколоре» (поражение 1:2 и ничья 2:2), но теперь букмекеры практически не сомневаются в успехе гостей — победа «Наполи» оценена коэффициентом 1.40.

Команда

"Наполи"

63:19 "Сассуоло"

18:48 "Сассуоло"

"Сассуоло" отвратительно начал 2018-й год, выдав 9-матчевую безвыигрышную серию, оказавшись под серьёзной угрозой вылета. Даже в матчах со своими конкурентами за места в нижней части турнирной таблицы не удавалось победить — ничья с «Кальяри» (0:0) и поражение от «Болоньи» (1:2), а матчи с более сильными командами заканчивались сокрушительными поражениями — «Аталанта» (0:3), «Ювентус» (0:7), «Лацио» (0:3). В первом мартовском матче команда Джузеппе Якини не сумела победить в ключевом матче СПАЛ (1:1), но перед уходом на двухнедельную паузу «чёрно-зелёные» смогли победить на выезде «Удинезе» (2:1). Во время каникул «Сассуоло» размялся в товарищеском матче с представителем Серии Ц «Бассано Виртус» (3:0).

Не сыграет: Тимо Летсерт (травмирован).

"Наполи"

После вылета из Лиги Европы от немецкого «РБ Лейпцига» (1:3, 2:0), команда Маурицио Сарри разгромила во внутреннем чемпионате «Кальяри» (5:0). Но затем наступил март, который начался для неаполитанцев просто отвратительно. Сперва они проиграли дома «Роме» (2:4), а затем не сумели обыграть в гостях «Интер» (0:0), потеряв лидерство в чемпионской гонке за скудетто. Были проблемы у команды Сарри и в прошлом туре, но всё-таки дома удалось сломить «Наполи» с минимальным счётом 1:0, благодаря единственному голу защитника Альбиоля в середине второго тайма. Через 3 недели неаполитанцев ждёт очная битва против «Ювентуса».

Где смотреть матч

Русскоязычная трансляция матча «Сассуоло» — «Наполи» пройдёт в прямом эфире в текстовом формате на портале LiveResult.Ru. Посмотреть матч можно будет в записи на телеканале «Матч! Футбол 2» в 23:40 по московскому времени, либо в прямом эфире искать на одном из иностранных спутниковых каналов, таких как: «Arena Sport», «Digi Sport», «Sky Calcio», «Tivibu Spor» и других.

Статистика личных встреч

В небогатой статистике личных встреч «Сассуоло» достаточно серьёзно уступает «Наполи»: +1=3-5, 8:16. В прошлом сезоне, что правда, неаполитанцы так и не смогли сломить сопротивление «чёрно-зелёных», дважды сыграв вничью — 1:1 и 2:2. В нынешнем сезоне команда Маурицио Сарри сумела победить дома со счётом 3:1.

Интересные факты

"Сассуоло" имеет 5-матчевую безвыигрышную серию в домашних матчах (+0=3-2, 2:8);

"Сассуоло" обладает худшей атакой чемпионата — 18 забитых голов;

"Сассуоло" является одной из самых скучных команд чемпионата — тотал 2,36 гола в среднем за матч. Меньше только у «Дженоа» (1,79);

В последних пяти очных матчах «Сассуоло» и «Наполи» проходила ставка «Обе забьют»;

"Наполи" имеет 27-матчевую беспроигрышную серию в гостевых матчах в рамках Серии А (+23=4-0, 72:21);

"Наполи" не пропускал в шести последних выездных матчах (+5=1-0, 11:0);

"Наполи" пропустил в чемпионате 19 голов. Меньше только у «Ювентуса» (15).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"