Фурсенко сравнил «Зенит» с соревнующимся на проселочной дороге спорткаром

"Этот сезон оказался довольно сложным для нас, создается новая команда. Мы выбрали тренера, который проповедует атакующий футбол, показывает быструю, комбинационную игру. Не все получается. Мне пришла на ум аллегория: мы строим мощный гоночный автомобиль.

Иногда приходится соревноваться на проселочной дороге, и здесь «Нива» может нас обогнать. Поэтому нам, функционерам, нужно работать над изменениями в лиге", — сказал Фурсенко.