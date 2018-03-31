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Фурсенко сравнил «Зенит» с соревнующимся на проселочной дороге спорткаром
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Фурсенко сравнил «Зенит» с соревнующимся на проселочной дороге спорткаром 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент "Зенита" Сергей Фурсенко сравнил команду с гоночным автомобилем. Слова функционера приводит "Советский спорт".
"Этот сезон оказался довольно сложным для нас, создается новая команда. Мы выбрали тренера, который проповедует атакующий футбол, показывает быструю, комбинационную игру. Не все получается. Мне пришла на ум аллегория: мы строим мощный гоночный автомобиль.
Иногда приходится соревноваться на проселочной дороге, и здесь «Нива» может нас обогнать. Поэтому нам, функционерам, нужно работать над изменениями в лиге", — сказал Фурсенко.
Ранее Фурсенко прокомментировал работу главного тренера команды Роберто Манчини и выразил ему поддержку.
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