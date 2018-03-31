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Красота дня. Жена Кевина Де Брёйне. Фото
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Красота дня. Жена Кевина Де Брёйне. Фото 

Чемпионат.com 53 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Кто она, та, что вдохновляет главного бельгийского рыжика?
Завершился перерыв на матчи сборных, в котором болельщикам со всего мира было на что посмотреть и кем полюбоваться. Так, например, Кевин Де Брёйне стал одним из героев разгрома соперника сборной России по группе на ЧМ-2018 команды Саудовской Аравии. Бельгийцы не оставили сопернику никаких шансов, наколотив четыре мяча. А Де Брёйне с Лукаку набрали по три очка по системе «гол+пас».
А сегодня рыжеволосому полузащитнику «Манчестер Сити» предстоит сыграть в гостях против «Эвертона» в АПЛ. Нам стало интересно, кто же вдохновляет и обнимает Де Брёйне помимо Александра Зинченко. Знакомьтесь, его жена — Мишель.
В юношестве девушка занималась лёгкой атлетикой, так что она находится в очень хорошей физической форме.
Мишель любит поддерживать мужа на футбольных матчах и берёт с собой сына Мэйсона, чтобы тот посмотрел на папу, а может, впоследствии и сам захотел стать футболистом.
Фото с совместного с мужем отдыха также украшают страницу Мишель.
Узаконили свои отношения молодые люди в июне 2017 года. Вот фотографии с их шикарной свадьбы в Италии.
Обратите внимание, как восхитительно платье Мишель. Оно шикарно подчёркивает её фигуру.
Остаётся пожелать Кевину и дальше феерить на поле, ведь с такой поддержкой в бытовой жизни его точно ничего не должно беспокоить.
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