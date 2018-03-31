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Роббен и Рибери могут покинуть «Баварию»
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Роббен и Рибери могут покинуть «Баварию» 

Вести.Ru 53 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Чемпион Германии мюнхенская «Бавария» может расстаться с двумя ветеранами. Клуб пока не продлил контракты с голландцем Арьеном Роббеном и французом Франком Рибери.
После завершения сезона 34-летний полузащитник Франк Рибери и его ровесник, также игрок средней линии Арьен Роббен могут стать свободными агентами. «Бавария» взяла курс на омоложение состава, и два ветерана могут покинуть клуб. При этом тренер Юпп Хайнкес заявил, что доволен игрой француза и голландца. При Этом Хайнкес подчеркнул, что продление контрактов с французом и голландцем не в его компетенции.
Франк Рибери пришел в «Баварию» в 2007 году из «Марселя». За 11 лет он выиграл множество титулов — Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок Европы, семь раз стал чемпионом Германии. Чуть меньше титулов у появившегося в составе мюнхенцев в 2009 году Роббена.
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