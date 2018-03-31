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Букмекеры оценили шансы «Амкара» отобрать очки у «Локомотива» в Москве
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Букмекеры оценили шансы «Амкара» отобрать очки у «Локомотива» в Москве 

Чемпионат.com 53 минуты назад
Букмекеры назвали фаворита матча 24-го тура РФПЛ «Амкар» — «Локомотив», который состоится сегодня, 31 марта, в Москве. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Аналитики не считают «Амкар» фаворитом. Ставки на номинальных победу хозяев принимаются с коэффициентом 9.75. На победу «Локомотива» можно поставить за 1.40, на ничью — за 3.90.
Поставить на победу красно-зелёных по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.10. Коэффициент на то, что пермяки не проиграют, 2.85.
Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Данный вариант идёт за 3.50. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.26.
Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.85, тотал меньше данного значения котируется за 1.36.
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