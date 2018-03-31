Прогноз на матч Ювентус — Милан: ждать ли результативного футбола на «Альянц Стэдиум»

«Ювентус» — «Милан». Прогноз на матч 31-го тура итальянской Серии А (31.03.2018, 21:45 мск).

Украшением субботнего вечера для любителей европейского футбола должен стать матч в Турине, где местный «Ювентус» примет в гости «Милан». Обе команды находятся в хорошей форме и решают серьёзные турнирные задачи — «старая синьора» старается удержать лидерство в чемпионской гонке с «Наполи», в то время как «россонери» мечтают о попадании в зону Лиги чемпионов, до которой в данный момент не хватает пяти очков, что обязывает стремиться играть на победу даже в гостевом матче с действующим чемпионом. Букмекеры не верят в подвиг миланцев, видя фаворитом матче «Ювентус», победа которого оценивается коэффициентом 1.65.

Команда

"Ювентус"

67:15 "Милан"

41:32 "Ювентус"

Текущая беспроигрышная серия «Ювентуса» во всех турнирах достигла уже 24-х матчей кряду. В рамках Серии А туринцы выдали 12-матчевую победную серию, причём 11 побед были добыты всухую. Это позволило команде Массимилиано Аллегри уверенно вырваться в лидеры чемпионате, оторвавшись от «Наполи» на 4 очка, но перед уходом на двухнедельную паузу этот отрыв неожиданно сократился вдвое — чемпион не сумел в гостях сломить сопротивление аутсайдера СПАЛа (0:0). Вперед у туринцев всё самое сложное, включая очную битву с «Наполи», но ещё раньше «Ювентусу» предстоит схлестнуться в двухматчевом противостоянии с мадридским "Реалом" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая часть этой супербитвы состоится уже в ближайший вторник в Турине.

"Милан"

"Милану" также есть чем похвастаться — в чемпионате беспроигрышная серия «россонери» составляет 10 матчей подряд, причём 5 последних встреч были выиграны. Да, в первой половине марта миланские болельщики пережили и негативные эмоции, которые были связаны с вылетом команды из Лиги Европы на стадии 1/8 финала от лондонского «Арсенала» (0:2, 1:3). Но шансы на попадание в Лигу чемпионов остаются через чемпионат. В прошлом туре «Милан» добыл непростую волевую победу дома над сражающимся за выживание «Кьево» (3:2), а уже в ближайшую среду миланцам предстоит сыграть ключевой матч с «Интером», и при самых благоприятных обстоятельствах «красно-черные» после дерби могут ворваться в топ-4, но для начала нужно победить на «Альянц Стэдиум».

Где смотреть матч

В 21:40 по московскому времени начнётся прямая трансляция матча «Ювентус» — «Милан» на телеканале «Матч! Футбол 2». Немного ранее начнётся текстовая трансляция этой встречи на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Ювентус" имеет ощутимое преимущество в очных матчах против «Милана», о чём говорит соответствующая статистика: +70=63-49, разница мячей 250:223. В Турине миланцы обыгрывали «старую синьору» в последний раз ещё 7 лет назад — тогда единственный и победный гол забил нынешний тренер «россо-нери» Дженнаро Гаттузо. В матче первого круга нынешнего сезона «Юве» достаточно уверенно победил на «Сан-Сиро» со счётом 2:0, благодаря дублю Игуаина.

Интересные факты

"Ювентус" имеет 24-матчевую беспроигрышную серию (+21=3-0, 42:4);

"Ювентус" не пропустил ни одного гола в последних 10-ти турах чемпионате;

"Ювентус", наряду с «Лацио», является самой результативной командой чемпионата — 67 забитых голов;

"Ювентус" обладает лучшей обороной чемпионата — 15 пропущенных голов;

"Ювентус" обыгрывал «Милан» в последних трёх очных матчах (+3=0-0, 6:2);

"Ювентус" обыгрывал «Милан» в последних семи домашних матчах (+7=0-0, 14:6);

"Милан" имеет 5-матчевую победную (+5=0-0, 11:2) и 10-матчевую беспроигрышную (+8=2-0, 18:6) серии в чемпионате;

"Милан" забивал в 11 из последних 12 выездных матчей чемпионата.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"