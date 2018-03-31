«Реал» хочет продать Бэйла, он вернется в премьер-лигу

Клуб рассчитывает продать 28-летнего валлийца, который в нынешнем сезоне перестал регулярно выходить в стартовом составе. Сам Бэйл хотел бы остаться в Мадриде, но ради игровой практики, по-видимому, согласится сменить команду.

По мнению испанского журналиста Гильема Балаге, Бэйл вернется в Англию, но не в свой прежний клуб — «Тоттенхэм». Также на игрока может претендовать «Бавария».

«Я уверен, «Реал» хочет продать Гарета Бэйла, — считает Балаге. — Для Бэйла это не предпочтительный вариант, он сам хотел бы остаться.

Очевидно, что кто-то постарается купить Бэйла, но не думаю, что это будет «Тоттенхэм». Им нет смысла возвращать его назад, это обойдется им слишком дорого. Конечно, им бы хотелось его вернуть, но у них другие цели.

Другие команды лучше готовы к трансферу, у них больше желания и финансовых возможностей. Достаточно просто сравнить статью расходов «Тоттенхэма» с тем, что тратят лидеры по этому показателю в премьер-лиге, после чего будет понятно, что у них нет такого количества денег, чтобы подписать Бэйла.

Возвращение в премьер-лигу, конечно, возможно. Но со стороны Бэйла было бы глупо не рассмотреть все возможности. Англия — это цель, но переход в «Баварию» тоже имел бы смысл, если бы они выбрали этот путь. При этом «Бавария» не тот клуб, который тратит сотни миллионов на трансферы, даже с учетом возможной продажи Роберта Левандовски.

В итоге, я бы сказал, что более вероятно возвращение Бэйла в премьер-лигу».

Добавим, что в нынешнем сезоне Бэйл забил девять голов в 19 матчах примеры.