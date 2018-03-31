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Варламов и Бернье оформили первый командный «сухарь» в истории «Колорадо»
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Варламов и Бернье оформили первый командный «сухарь» в истории «Колорадо» 

Чемпионат.com 35 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Колорадо Эвеланш» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:0.
Игра была омрачена травмой основного вратаря «лавин» Семёна Варламова, который отразил 30 бросков, но за шесть с половиной минут до окончания третьего периода был вынужден покинуть площадку после столкновения с Томашем Юрчо.
Ему на замену вышел Джонатан Бернье, который отразил три броска. Варламов и Бернье стали первыми вратарями в истории «Колорадо»/«Квебека», которые оформили командный «сухарь».
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