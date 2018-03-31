Ещё
Лингард: «Нынешний сезон — лучший в моей карьере»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лингард: «Нынешний сезон — лучший в моей карьере» 

SPORT24.ru 29 минут назад
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джесси Лингард считает, что для попадания в заявку национальной команды на чемпионат мира он должен продолжать демонстрировать свой лучший футбол в карьере в играх за клуб. В текущем сезоне Лингард забил уже рекордные для себя 13 голов за «МЮ» — больше, чем за предыдущие два сезона на «Олд Траффорд».
«Нынешний сезон — лучший в моей карьере, но я даже не знаю, к чему это свести. Конечно, забитые мячи помогают, что-то как будто щелкнуло, и все заработало. Нужно продолжать в том же духе до конца сезона, и смотреть, как все будет летом. Пока же я должен сосредоточиться на том, чтобы помогать «Манчестер Юнайтед».
Моуринью наделил меня уверенностью, ведь он мне доверяет, позволяет мне играть на любимой позиции «десятки». За это я могу быть ему только благодарен. Здорово, что я могу отблагодарить его голами и помощью команде за доверие», — цитирует Лингарда Sky Sports.
SPORT24.ru: последние новости
Зидан: «Я показал Иско, что он важен «Реалу» Число стран, претендующих на проведение Олимпийских игр-2026, выросло до семи Луис Адриано пообещал футболку девушке, которая обхитрила Селихова ради его свитера
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Уайлдер захотел убить человека прямо на ринге1
Не сдержался: бывший врач «Спартака» избил школьника52
Манчини не явился на встречу с фанатами «Зенита»2
У WADA появился новый инструмент давления на РФ23
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение