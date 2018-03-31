Лингард: «Нынешний сезон — лучший в моей карьере»

Полузащитник « Манчестер Юнайтед » и сборной Англии Джесси Лингард считает, что для попадания в заявку национальной команды на чемпионат мира он должен продолжать демонстрировать свой лучший футбол в карьере в играх за клуб. В текущем сезоне Лингард забил уже рекордные для себя 13 голов за «МЮ» — больше, чем за предыдущие два сезона на «Олд Траффорд».

«Нынешний сезон — лучший в моей карьере, но я даже не знаю, к чему это свести. Конечно, забитые мячи помогают, что-то как будто щелкнуло, и все заработало. Нужно продолжать в том же духе до конца сезона, и смотреть, как все будет летом. Пока же я должен сосредоточиться на том, чтобы помогать «Манчестер Юнайтед».

Моуринью наделил меня уверенностью, ведь он мне доверяет, позволяет мне играть на любимой позиции «десятки». За это я могу быть ему только благодарен. Здорово, что я могу отблагодарить его голами и помощью команде за доверие», — цитирует Лингарда Sky Sports.