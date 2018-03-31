Александр Бубнов: Не факт, что матч сложится в пользу «Локомотива»

«Это не первый случай, когда команда проводит домашний матч на поле соперника. Это дело „Амкара“. Раз они согласились на перенос, понимая, что идут на 15-м месте, то ничего не сделаешь.

Им это выгодно: „Локомотив“ оплачивает перелет, проживание и отдаст доходы с билетов. Конечно, в цивилизованном футбольном мире такое невозможно, но регламент допускает перенос. Это означает, что регламент непригоден, его нужно менять.