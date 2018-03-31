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Александр Бубнов: Не факт, что матч сложится в пользу «Локомотива»
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Александр Бубнов: Не факт, что матч сложится в пользу «Локомотива» 

Советский спорт 28 минут назад
«Это не первый случай, когда команда проводит домашний матч на поле соперника. Это дело „Амкара“. Раз они согласились на перенос, понимая, что идут на 15-м месте, то ничего не сделаешь.
Им это выгодно: „Локомотив“ оплачивает перелет, проживание и отдаст доходы с билетов. Конечно, в цивилизованном футбольном мире такое невозможно, но регламент допускает перенос. Это означает, что регламент непригоден, его нужно менять.
Не факт, что матч сложится в пользу „Локомотива“. Предстоит сложный матч, поэтому заранее три очка я бы москвичам не отдавал. Не думаю, что здесь будет договорняк, „Амкару“ очень нужны очки. Конечно, этот перенос не на руку »Спартаку" и другим преследователям, поэтому они и возмущаются. Прогноз — 0:1", — передает слова Бубнова Sportbox.
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