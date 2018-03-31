Александр Бубнов: Не факт, что матч сложится в пользу «Локомотива» 

«Это не первый случай, когда команда проводит домашний матч на поле соперника. Это дело „Амкара“. Раз они согласились на перенос, понимая, что идут на 15-м месте, то ничего не сделаешь.
Им это выгодно: „Локомотив“ оплачивает перелет, проживание и отдаст доходы с билетов. Конечно, в цивилизованном футбольном мире такое невозможно, но регламент допускает перенос. Это означает, что регламент непригоден, его нужно менять.
Не факт, что матч сложится в пользу „Локомотива“. Предстоит сложный матч, поэтому заранее три очка я бы москвичам не отдавал. Не думаю, что здесь будет договорняк, „Амкару“ очень нужны очки. Конечно, этот перенос не на руку »Спартаку" и другим преследователям, поэтому они и возмущаются. Прогноз — 0:1", — передает слова Бубнова Sportbox.