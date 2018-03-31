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Участие Ибрагимовича в чемпионате мира зависит от самого Златана
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Участие Ибрагимовича в чемпионате мира зависит от самого Златана 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Шведский нападающий Златан Ибрагимович не исключил своего возвращения в сборную страны и участия в чемпионате мира 2018. Златан завершил выступления в национальной команде в 2016 году.
Златан Ибрагимович заявил, что готов вернуться в сборную Швеции, если у него возникнет такое желание. Ранее тренер шведов Янне Андерон сказал, что Златан может просто позвонить ему и сказать о возвращении. «Пусть они разбираются там между собой, рассуждая, должен ли я быть на чемпионате мира, — приводит слова Ибрагимовича „Спорт-Экспресс“. — Они говорят, что у них хорошая команда, но пока почему-то ничего не выиграли. А я знаю, как побеждать. Как я уже говорил, мне не нужно никому звонить. Если я захочу, я буду на чемпионате мира, что бы там они ни говорили».
Златан Ибрагимович на прошлой неделе перешел из английского "Манчестер Юнайтед" в клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси». В субботу ему предстоит впервые сыграть за «Гэлакси» против новичка лиги ФК «Лос-Анджелес».
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