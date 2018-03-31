Златан Ибрагимович: «Если я захочу, я буду на чемпионате мира»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович отметил, что может вернуться в сборную Швеции. Ранее главный тренер шведов Янне Андерссон заявил, что форвард может позвонить ему, если хочет попасть на ЧМ-2018. — Пусть они разбираются там между собой, рассуждая, должен ли я быть на чемпионате мира, — цитирует AFP Ибрагимовича. — Они говорят, что у них хорошая команда, но пока почему-то ничего не выиграли. А я знаю, как побеждать. Как я уже говорил, мне не нужно никому звонить. Если я захочу, я буду на чемпионате мира, что бы там они ни говорили.