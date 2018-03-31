Панов: «Мне нравится весенний настрой „Спартака“

Бывший форвард "Зенита" Александр Панов заявил, что ему нравится игра "Спартака" в 2018 году. Он отметил, что ему как болельщику «красно-белых» важно, чтобы команда попала в Лигу чемпионов.

— Как вам вообще весенний «Спартак»?

— Победы над Хабаровском и Казанью, добытые в концовках, вселили надежду. Мне нравится настрой команды, нравится игра. Как Луис Адриано разобрался в Казани, когда забивал победный мяч! Если бы он был россиянином, мы бы сказали «Вааау!» и до сих пор бы это обсуждали. Но он бразилец. И сыграл так, как должен. Не хватает нам таких своих…

— Смолов — разве не сильный форвард?

— Фёдор — да, но он один такой. Для сборной этого мало.

— Головин?

— Это все-таки не нападающий. Хотя «Лиону» забил красиво. Но в сборной он не лидер.

— Если «Спартак» не догонит «Локо», сильно огорчитесь?

— Даже если не получится, мне лично важнее, чтобы «Спартак» попал в Лигу чемпионов. Осенью была потрясающая атмосфера, и хочется повторить. Будет непросто, ведь остальные команды тоже еще в гонке — «Зенит», ЦСКА, «Краснодар». Никто пока не отцеплен. «Спартаку» сейчас очень бы пригодились очки, которые он потерял в первом круге с командами вроде «Тосно».