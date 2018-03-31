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Выиграй велосипедные сумки Thule Shield Pannier: победите определен!
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Выиграй велосипедные сумки Thule Shield Pannier: победите определен! 

Я Покупаю 15 минут назад
Фото: Я Покупаю
Благодарим всех участников за активность. А кому достанутсявожделенные велосипелные сумки, мы узнаем прямо сейчас!
Для начала перечислим всех, кто принял участие в конкурсе:
1. Ирина, https://www.facebook.com/profile.php?id=100000497571679&hc_ref=ARRs_VVS3AYep5KmcHcfchYqjw9T2XfOzDgLnoFalJzkSQAYRg5-wHNN2sBx3MqSQ9E&fref=nf\
2. Анастасия, https://m.vk.com/id449469565#wall
3. Анна, https://m.vk.com/wall309362837_2297
4. Алексей, https://vk.com/genial_cat?w=wall226035161_1851
И генератор случайных чисел выбрал номер 2!
Поздравляем Анастасию (участница под номером 2) с победой! Условия получения приза отправим личным сообщением.
Фото с определением победителя:
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