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Мончи — о противостоянии «Ромы» с «Барселоной» в ЛЧ: «Никому не следует списывать нас со счетов»
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Мончи — о противостоянии «Ромы» с «Барселоной» в ЛЧ: «Никому не следует списывать нас со счетов» 

SPORT24.ru 1 час назад
Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи оценил шансы команды на успешное противостояние с «Барселоной» в ¼ финала Лиги чемпионов.
«Понятно, что перед нами стоит трудная задача. У «Барселоны» больше шансов на выход в полуфинал. У каталонцев есть Месси, но у нас все равно будет возможность реализовать свою мечту. Иногда «Рома» может достигать невозможных вещей. Никому не следует списывать нас со счетов», — приводит слова Мончи Marca.
Первый матч между командами в ¼ финала ЛЧ пройдет на поле «Барселоны» 4 апреля, ответная игра — в Риме 10 апреля.
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