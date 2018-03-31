Мончи — о противостоянии «Ромы» с «Барселоной» в ЛЧ: «Никому не следует списывать нас со счетов»

Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи оценил шансы команды на успешное противостояние с «Барселоной» в ¼ финала Лиги чемпионов.

«Понятно, что перед нами стоит трудная задача. У «Барселоны» больше шансов на выход в полуфинал. У каталонцев есть Месси, но у нас все равно будет возможность реализовать свою мечту. Иногда «Рома» может достигать невозможных вещей. Никому не следует списывать нас со счетов», — приводит слова Мончи Marca.

Первый матч между командами в ¼ финала ЛЧ пройдет на поле «Барселоны» 4 апреля, ответная игра — в Риме 10 апреля.