Хосеп Гвардьола: «В прошлом году я думал об увольнении» 

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола признался, что в прошлом сезоне думал об увольнении. Минувший сезон «горожане» завершили третьими в премьер-лиге, а в нынешнем близки к чемпионству.
— Я тогда подумал, что если мой план не сработает, то я уволюсь и позволю кому-то другому попробовать добиться успеха, — цитирует AFP Гвардьолу. — Были опасения по поводу результата, поскольку можно было играть лучше. В январе прошлого года я думал, что увольнение может случиться. Это нормально. Все тренеры об этом думают, когда не побеждают.