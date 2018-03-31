Хосеп Гвардьола: «В прошлом году я думал об увольнении»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола признался, что в прошлом сезоне думал об увольнении. Минувший сезон «горожане» завершили третьими в премьер-лиге, а в нынешнем близки к чемпионству.