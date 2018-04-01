«Спартак-2» в меньшинстве ушел от поражения в матче ФНЛ с «Олимпийцем» 

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Московский «Спартак-2» сыграл вничью с нижегородским «Олимпийцем» со счетом 2:2 в домашнем матче 30-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
На голы Тимура Аюпова (15-я минута) и Виктора Сергеева (41) хозяева ответили забитыми мячами Артема Мамина (50) и Силвануса Нимели (67). На 20-й минуте с поля был удален полузащитник «Спартака-2» Зелимхан Бакаев.
Красно-белые не могут победить в ФНЛ на протяжении 11 встреч, безвыигрышная серия «Олимпийца» достигла шести матчей.
В турнирной таблице «Спартак-2» занимает 13-е место, набрав 35 очков. «Олимпиец» с 34 очками расположился строчкой ниже.
В следующем туре «Спартак-2» в гостях сыграет с самарскими «Крыльями Советов», «Олимпиец» примет калининградскую «Балтику». Оба матча пройдут 7 апреля.