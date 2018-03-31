Кроос получил выгодное предложение из Англии

Сообщается, что на контакт с 28-летним хавбеком «сливочных» вышел "Манчестер Юнайтед" , который рассчитывает заманить немца на «Олд Траффорд» выгодным личным контрактом. Главным инициатором возможного подписания лидера середины поля королевского клуба выступает главный тренер «Юнайтед» Жозе Моуринью.

В нынешнем сезоне Кроос забил 4 мяча и сделал 9 результативных передач в 32 матчах за «Реал».