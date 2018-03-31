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Кроос получил выгодное предложение из Англии
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Кроос получил выгодное предложение из Англии 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос получил солидное предложение из английской Премьер-Лиги, информирует испанская пресса.
Сообщается, что на контакт с 28-летним хавбеком «сливочных» вышел "Манчестер Юнайтед", который рассчитывает заманить немца на «Олд Траффорд» выгодным личным контрактом. Главным инициатором возможного подписания лидера середины поля королевского клуба выступает главный тренер «Юнайтед» Жозе Моуринью.
В нынешнем сезоне Кроос забил 4 мяча и сделал 9 результативных передач в 32 матчах за «Реал».
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