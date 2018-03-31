«Атлетико» — «Депортиво». Прогноз и ставки на матч 30-го тура испанской Примеры 1 апреля

«Атлетико»

Внезапный проигрыш «Вильярреалу» в последнем туре (1:2) позволил «Реалу» и «Валенсии» приблизиться ко второму месту. И пусть отставание от соседей по городу терпимое — четыре очка — это все равно создает напряжение.

Ведь впереди еще личная встреча на «Сантьяго Бернабеу» 8-го апреля и далеко не факт, что Роналду успеет сбавить свой разгон до этого времени.

В упомянутом матче против «желтой субмарины» «Атлетико» был сдержан: всего два удара в створ, четыре угловых и 12 заработанных штрафных. Это типичное поведение «матрасников» на чужих стадионах. Особенно против серьезных соперников.

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В последний раз на своем поле команда Диего Симеоне играла еще в начале марта — против «Сельты». Тогда было еще меньше общее число ударов, но было больше эффективности (3 попадания в створ — 3 гола). И да, по своим воротам «Атлетико» дал пробить только два раза, и оба во втором тайме.

«Депортиво»

Март прошел для «турков» довольно ровно и спокойно. Обычно они «глотают» минимум два мяча, ставят галочку в своем дневнике неудач и спокойно возвращаются на клубную базу играть на Play Station.

Весна принесла ветер перемен. Только в одном матче «Депортиво» пропустил два гола — от традиционно острой «Жироны» (проигрыш 0:2).

Но если брать статистику всего сезона, «ла-корунцев» смело можно называть «дном», что с успехом и делают болельщики соперников. Ведь подопечные уже Кларенса Зеедорфа пропустили за 29 матчей 60 голов.

Правда, голландец не виноват. Наоборот, с его приходом защита команды окрепла — всего один разгром (0:3 от «Хетафе»).

Прогноз

Статистика Примеры показывает, что наставник мадридского клуба очень скрупулезно относится к построению подопечных. В особенности это касается домашних игр: соперники на «Ванда Метрополитано» пробивают в среднем 2,43 раза за игру. А реализация их ударов всего 3%.

С такими показателями самой логичной выглядит ставка «сухая» П1 за 1,87. Можно также попробовать ставку «П1 по ударам в створ».