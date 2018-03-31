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«Луч-Энергия» и «Балтика» голов не забили
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«Луч-Энергия» и «Балтика» голов не забили 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В матче первенства России в ФНЛ «Луч-Энергия» и «Балтика» сыграли вничью со счетом 0:0.
Первенство России
30-й тур  "Луч-Энергия" (Владивосток) — «Балтика» (Калининград) — 0:0  "Луч-Энергия": Абакумов, Тихий, Цуканов, Болевич, Таказов, Павленко (Мязин, 67), Машнев, Гелоян (Макарчук, 83), Пономаренко (Фомин, 46), Хлебородов, Бажев (Гордиенко, 52).
"Балтика": Помазан, Тишкин, Шахов, Логашов, Каленкович, Свежов, Торбинский, Григорьев (Шевчук, 86), Шешуков, Касьян (Кобялко, 22. Магаль, 62), Себаи. Предупреждения: Тишкин, 58. Каленкович, 73. Цуканов, 85.
Судья: Левников (Санкт-Петербург).
31 марта. Владивосток. Стадион «Динамо». 850 зрителей.
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