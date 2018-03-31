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Глава мирового хоккея рассказал о реформе олимпийского турнира
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Глава мирового хоккея рассказал о реформе олимпийского турнира 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель, заявил о том, что организация обсудит формат мужского олимпийского турнира с точки зрения увеличения количества дней в расписании соревнований. Слова чиновника приводит ТАСС.
"Если игроки НХЛ не приедут на Олимпиаду, мы обсудим в нашей федерации, что можем сделать с нынешним форматом соревнований. Он очень сжатый, поскольку сделан ради игроков НХЛ. Ряд федераций хотели бы расширить этот формат, были и предложения, чтобы в турнире участвовали только молодые игроки", — сказал Фазель.
"Соревнования, в основном, стартовали в среду, и почему бы их не начинать в воскресенье или понедельник. Это будет предмет для обсуждения федераций", — отметил глава ИИХФ, добавив, что главной целью организации является приглашение на Игры хоккеистов НХЛ.
Ранее сообщалось, что российский вратарь стал второй звездой дня в НХЛ.
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