Перес отклонил 150-миллионное предложение по Асенсио

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес отклонил выгодное предложение по вингеру своей команды Марко Асенсио

Так, по сведениям испанской прессы, попытки заполучить 22-летнего игрока «сливочных» предпринял лондонский «Челси». За одного из ведущих футболистов королевского клуба «аристократы» были готовы заплатить 150 миллионов евро, однако их предложение было отклонено руководством «Реала».

В нынешнем сезоне Асенсио забил 10 мячей и сделал 4 результативные передачи в 40 матчах за свой клуб.