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Перес отклонил 150-миллионное предложение по Асенсио
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Перес отклонил 150-миллионное предложение по Асенсио 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес отклонил выгодное предложение по вингеру своей команды Марко Асенсио.
Так, по сведениям испанской прессы, попытки заполучить 22-летнего игрока «сливочных» предпринял лондонский «Челси». За одного из ведущих футболистов королевского клуба «аристократы» были готовы заплатить 150 миллионов евро, однако их предложение было отклонено руководством «Реала».
В нынешнем сезоне Асенсио забил 10 мячей и сделал 4 результативные передачи в 40 матчах за свой клуб.
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