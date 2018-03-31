Ещё
Католическая Пасха: в Боливии из песка изготовили библейские сюжеты
Далее:
Читайте также:
Ещё

Католическая Пасха: в Боливии из песка изготовили библейские сюжеты 

Мир24 1 час назад
Католический мир готовится к Пасхе. Сегодня — Великая суббота — день покоя и строгого поста. Десятки жителей Боливии пришли в песчаные дюны. Здесь мастера изготовили из песка библейские сюжеты. В этом году более 20 композиций. Работы изображают крестный путь Иисуса Христа. Праздничная служба начнется с Навечерия Пасхи, потом пройдет Литургия Света. Во дворе храма разводят костер, священник зажигает от него пасхал — большую пасхальную свечу. С этой свечой он входит в храм и провозглашает «Свет Христов».
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Незаконный досмотр самолета в Лондоне: что искали на борту Скандал в крикете: Австралию заподозрили в нечестной игре ЦИК Туркменистана подвел итоги парламентских и местных выборов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Уайлдер захотел убить человека прямо на ринге1
Манчини не явился на встречу с фанатами «Зенита»3
Не сдержался: бывший врач «Спартака» избил школьника52
У WADA появился новый инструмент давления на РФ28
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение