Католическая Пасха: в Боливии из песка изготовили библейские сюжеты

Католический мир готовится к Пасхе. Сегодня — Великая суббота — день покоя и строгого поста. Десятки жителей Боливии пришли в песчаные дюны. Здесь мастера изготовили из песка библейские сюжеты. В этом году более 20 композиций. Работы изображают крестный путь Иисуса Христа . Праздничная служба начнется с Навечерия Пасхи, потом пройдет Литургия Света. Во дворе храма разводят костер, священник зажигает от него пасхал — большую пасхальную свечу. С этой свечой он входит в храм и провозглашает «Свет Христов».

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM