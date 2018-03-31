Пятилетняя челябинка поставила рекорд России по приседанию на одной ноге

Пятилетняя Вероника Кислицына из Челябинска лучше всех в стране приседает «пистолетиком». За минуту она присела на одной ноге 17 раз и попала в «Книгу рекордов России».

Как рассказал 74.ru папа юной спортсменки Василий Кислицын, рекорд зафиксировали спортивные эксперты в конце марта. Вероника выполнила 17 повторений.

— Спортивные эксперты очень хвалили Веронику. Сказали, что выполнено безупречно, — написали родителям девочки представители «Книги рекордов России».

У Вероники спортивная семья. С девяти месяцев её водили на занятия в бассейн. В три с половиной года отдали в художественную гимнастику.

— Гимнастикой она занимается до сих пор. Дома постоянно тренируется, всегда на шведской стенке, — рассказывает папа. — Она и дальше планирует ставить рекорды. Следующая задача — золотой значок ГТО. Там можно участвовать с шести лет. Если нас раньше допустят, то нынешним летом попробуем.

Сегодня в «Книге рекордов России» зафиксированы 14 достижений южноуральцев, среди них: балансировка холодильника наибольшей массы на лбу, самая большая коллекция монет на тему «Крокодилы», наибольшее количество щелчков пальцами за минуту и самое большое панно из макарон.